EESTI TIPPUJUMINE TÕUSEB PROBLEEMIDE KIUSTE! „Eks me nutame ühe asja pärast.“

PROBLEEM: Pikas basseinis saavad Eesti ujujad vähe treenida. Foto: Mari Luud

Eesti (tipp)ujumine liigub kõigi probleemide kiuste tõusuteel: Tokyo olümpia ülitugeva A-normi on alistanud Eneli Jefimova ja Kregor Zirk ning hiljutisel pika raja EMil esines peaaegu kogu koondis kiiduväärselt. Asjatundjad ütlevad siiralt, et kehvad treeningtingimused pärsivad ala arengut, edu on aga toonud heas mõttes hullude fanaatikute tegutsemine ja andekate sportlaste esilekerkimine.