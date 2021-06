Häberli: võitsime tänu sellele, et mängisime meeskonnana 

Enne tänast oli meeskonnal käsil piinlikult pikaks veninud võiduta seeria. Enne tänast oli viimati võidurõõmu tunda saadud tunamullu 26. märtsil, kui skooriga 1 : 0 alistati Gibraltar. Vahepealseks saldoks oli 20 võiduta mängu: 15 kaotust ja viis viiki. Häberli tunnistas, et tõik, et ühestki vastasest poldud tükk aega jagu saadud, tegi mängijad närviliseks.

Samal teemal Jalgpall HÄSTI! Eesti alustas Balti turniiri võiduga Leedu üle „Kõige tähtsam asi ehk tulemus oli hea ja olen selle üle väga õnnelik. Peaksime kaitses paremini tegutsema. Esimese poolaja lõpus ja ka mängu lõpus pidime veidi kannatama. Aga arvan, et see on normaalne, kuna olime väga pikalt võiduta ja meeskond muutus väljakul närviliseks. Aga nägin head pressingut, proovisime platsil natuke kõrgemal palli võita. Tekitasime häid võimalusi ja lõime imelise värava. Oli palju positiivset, aga on ka parandamisruumi,“ sõnas peatreener mängujärgsel pressikonverentsil.

Ta tunnistas, et soovinuks, et meeskond oleks löönud ka teise värava, kuid õnneks sel korral seda vaja ei läinud.

„Mõnikord on võitmiseks vaja pisut õnne. Rääkisin poolajapausi ajal, et kui väljakule tagasi tuleme, siis usume endasse lõpuni. Mängisime hästi. Aga ütlesin meeskonnale, et peame paremini tegutsema. Oleme suutelised kahe puutega mängima ja peame seda ka tegema. Oleksin tahtnud ka, et meeskond lööks teise värava. Sest ainult ühe tabamusega on raske, kuna kõike võib juhtuda,“ viitas Häberli väravate vahele, mida arvestatakse võrdsete punktide korral.

Šveitslasest treener kiitis meeskonda selle eest, et nad ei andnud alla ning võitlesid lõpuni.

„Uskusime endasse, see oli kõige tähtsam. Ja usaldasime üksteist. Lõime ilusa värava, mis sai määravaks ja tegutsesime meeskonnana. Vahetusest sekkunud mängijad võitlesid ja aitasid meid,“ selgitas Häberli.

Meeskonna kapten Konstantin Vassiljev, kes andis Henri Anieri võiduväravale söödu, oli meeskonna mänguga rahul.