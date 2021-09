Lepinguralli võti võib olla mehe käes, kelle juttu ei tasu kunagi uskuda! 

Uute lepingute sõlmimine tuleb põnev. Hyundai andis vägeva avapaugu, saades paberile Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i allkirjad. See muutis olukorra keeruliseks eelkõige M-Spordi jaoks, sest kui nad tahavad üle aastate taas võitma hakata, on vaja leida tippsõitja. Nüüd pöörasid nad pilgud Elfyn Evansi poole, kes praegu keerab Toyota rooli. Väheusutav, et Kalle Rovanperä praegu Toyotast lahkuks. Või et näiteks Dani Sordo tahaks hakata täiskohaga rallisõitjaks. David Evans eeldas, et Sebastien Ogier on mängust väljas, kihutades järgmisel aastal poole kohaga Toyotas. Nüüd tõi eelmainitud telefonikõne rallipargist aga uut ja huvitavat infot!