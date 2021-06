Kas Eesti kõrgliiga saab viimaks ühe korvpalliklubi juurde? 

„Eelmine hooaeg jäi pooleli, sel aastal oli ka see oht, sest tekkis palju treening- ja võistluspause. Tänud kõigile, et see hooaeg lõpetatud sai. Kuidas edasi? Kes ridade vahelt loeb, saab aru, millest me mõtleme ja millest räägime. Siin on huvitavad ajad tulemas,“ lausus Viimsi/Noto tegevjuht Tanel Einaste esiliiga finaali võitmise järel videointervjuus.