RALLIBLOGI | Tänak näitas Sardiinia avakatsel võimu, Suninen juba mängust väljas 

Sardiinias sõidetakse reedel esimesed kaheksa kiiruskatset, ralli lõppeb pühapäeva pärastlõunal. „Sardiinia ralli on kindlasti hooaja üks raskemaid,“ tõdes Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. „Tänavu kasutusele võetud uute rehvidega on seal palju avastamist. Näitasime Portugalis head kiirust ning loodan, et võtame selle kaasa ka Itaaliasse.“ Boss Andrea Adamo lisas, et igal juhul on Hyundai eesmärgiks võit.