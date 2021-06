TÄNA OTSEBLOGI: Kontaveit kohtub Prantsusmaa lahtistel maailma 61. numbriga 

Kontaveidi – Mladenovici mäng on kavas Suzanne Lengleni nimelise väljaku viimase kohtumisena. Avalahing peetakse seal Eesti aja järgi kell 12, kuid Kontaveidi jaoks on olulisem asjaolu, et vahetult enne tema matši lähevad samal väljakul vastamisi meeste esireket Novak Djokovic ja edetabelis 92. kohal olev Pablo Cuevas. Nende mängu algusaeg on fikseeritud selliselt, et kindlasti ei alga see Eesti aja järgi enne kl 15.30.