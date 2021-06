Tokyo olümpiamängude boss andis kindla signaali: toimumise tõenäosus on 100%! 

Suvine OM oleks pidanud toimuma juba eelmisel suvel, kuid maailma tagurpidi pööranud koroonaviiruse tõttu lükati see edasi. Võõrustajamaa Jaapan pole aga praeguseks hetkeks olukorda päris kontrolli alla saanud ja riigis möllab juba neljas viiruselaine. Seetõttu on kümnes piirkonnas, sealhulgas riigi pealinnas Tokyos, kehtestatud eriolukord. Kohalikud elanikud on käinud tänavatel protesteerimas ning on selle vastu, et 23. juulil algav olümpia toimuda saaks.

Tokyo 2020 projekti juht Seiko Hashimoto on aga teist meelt ja tahab tingimata OMi ära pidada.„Usun, et mängude toimumise tõenäosus on 100%," rääkis ta BBC spordiportaalile. „Küsimus on praegu selles, kuidas me saame mängud muuta veel turvalisemaks. Jaapani elanikud tunnevad end praegu väga ebakindlalt ning on pahased, et räägime olümpia toimumisest. Ilmselt annab see Tokyo olümpia vastastele veelgi häälekust juurde," andis ta mõista, et saab olukorra keerukusest aru.

Hashimoto lisas, et kõige keerulisemaks saab olema inimeste omavahelise lävimise turvalisus. „Kui mängude ajal peaks tekkima haiguspuhang, mis võtab kriisi või eriolukorra mõõtmed, siis usun, et peame olema valmis olümpiat pidama ilma pealtvaatajateta,“ nentis ta. Rahvusvahelisi spordifänne pole sel suvel OMile lubatud ning Hashimoto tunnistas, et see otsus tuli langetada väga raske südamega.

Jaapanis alustati elanike vaktsineerimisega veebruaris, kuid meditsiinitöötajate hinnangul ei suudeta 50 päeva pärast algavaks suureks spordipeoks piisavalt inimesi ära süstida ja seetõttu kõlas nende soovitus, et OM tuleks ära jätta. „Vaktsineerimine sellises tempos ei aita ära hoida nakatumisi olümpiamängudel,“ hindas Tokyo Meditsiinitöötajate Liidu esimees Haruo Ozaki. „Olümpiast võib kujuneda koroonapomm, mis levitab eri tüüpi viiruseid üle kogu maailma.“

Eesti olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju sõnas täna EOK pressiteate vahendusel, et OMi ärajäämist ta ei usu. „Minu veendumus tugineb igapäevasele infovahetusele korralduskomitee ja Rahvusvahelise Olümpiakomiteega. „Meile on kinnitatud, et olümpiamängud viiakse turvaliselt läbi sportlaste tervist ja elu ohtu panemata. Jaapanlastele on turvalise olümpia toimumine auküsimus,“ rääkis Raju.

Turvalisuse tagamiseks on välja töötatud reegliteraamat, mida enne olümpia algamist mitu korda uuendatakse. Olümpiaküla on isoleeritud ja sinna pääsemiseks peab koguni kolme testiga tõestama, et ollakse koroonaviiruse osas negatiivsed.

Tänase seisuga on Eestil kindlaid olümpiakohti 30 sportlasel ning praeguseks ollakse esindatud 13 spordialal. „Mul on hea meel, et paarisaeruline neljapaat täitis oma miinimumeesmärgi ning võitis viimase olümpiakvalifikatsiooniregati. Koondis on täienenud ujujate (Kregor Zirk, Eneli Jefimova), sulgpallurite (Kristin Kuuba, Raul Must) ja mägiratturi (Janika Lõiv) näol. Praeguse seisuga võime kindlad olla, et Tokyosse sõidab ka judoka Grigori Minaškin ning triatleet Kaidi Kivioja,“ rääkis Raju.