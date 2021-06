VIDEO | ÕHTULEHE EKSPERIMENT: hokiväravavahi töö on lihtsalt seista? Unustage ära! 

Jäähoki on üks maailma kiiremaid sportmänge, kus sündmused vahetuvad nii väledalt, et teinekord on isegi kogenud silmal raske kõike hoomata. Visuaalselt kõige põnevamad karakterid on väravavahid ja pealtnäha on nende elu kõige staatilisem. Õhtuleht läks külla Eesti ainsale ainult väravavahtide treenimiseks mõeldud klubile IRBIS Hockey Goalie Academy ning uuris, kui raske või kerge on puuriluku töö praktikas tegelikult.