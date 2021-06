VIDEOEKSPERIMENT: väravavahi töö on lihtsalt seista? Unustage ära! 

„Väravavahi töö on väga keeruline, sest oled kogu aeg pinges. Mina tahtsin väga väravas mängida, aga mind pandi jääle,“ sõnas väravavahikooli projektijuht Anton Gurtovoi mulle riietusruumis, kui endale umbes seitsmekilost varustust selga ajasin. Tegelikult mind küll aidati, sest ise ma jäänukski pusima, aga üldiselt olin üsna veendunud, et saan jääl oma ülesannetega hakkama. Värav on ju väike, ise olen üsna pikka kasvu ja varustus annab suurusele veelgi juurde. Mis saaks valesti minna?

Üsna kiiresti sain aru, et saab, ja kohe väga palju. Olen mingil algtasemel jäähokit mänginud ja aeg-ajalt satun praegugi mõnda harrastajate punti litrit taga ajama, aga no pagan, väravavahi kostüümis on isegi uisutamine, rääkimata erinevatest harjutustest, kordades raskemad.

Asi kiskus koomiliseks

Kuna eksperimendile eelnenud öö oli võrdlemisi unetu, tegid klubi peatreeneri ja juhatuse esimehe Artjom Rozenbergi ette näidatud harjutused mind veerand tunniga täiesti küpseks ja päris tõsiselt kaalusin, et ütlen meestele, et palun visake mulle lihtsalt peale, proovime paar tõrjet ära teha ja lähme eludega edasi. Aga noh, mingi eneseuhkus siiski säilis — ma ei saa ju ometigi nii lahja olla, kui hokihooaegadel seisavad väravavahid üle päeva megaintensiivsetes mängudes tund aega peaaegu jutti väravas. Eesti mees siiski, tuleb kannatada ja edasi panna!

Oliver Lombi seiklused hokiväravas. Foto: Hannes Dreimanis

Kui uisuharjutused läksid spetsiifilisemaks, kiskus kogu asi juba suisa koomiliseks. Esiteks on väravavahi kuldreegel ka harjutusi tehes, et kinnas peab olema kogu aeg enda ette välja sirutatud ja kepp paremas käes alati maas. See aga oli varem ainult platsimängijana ja sedagi kõige algelisemal tasemel tegutsenud siinkirjutaja jaoks midagi täiesti uut, mis muutis osa ülesandeid võimatuks. Tekkis klassikaline uue treeningumeetodi anatoomia-heureka ehk sain teada, et kuskil kehas on veel mingid lihased olemas. Ma ei tundnud end nagu lehm libedal jääl, vaid nagu elevant või suisa kaelkirjak. Vähemalt võttis see mitteoskamine nii palju energiat, et sai varahommikul korralikult kaloreid põletatud.

Uisuharjutused läbi, ise läbi, aga nüüd tuli põhiülesannete juurde asuda. Rozenberg näitas väravavahi põhiliikumised ette, Gurtovoi asus peale pommitama. No olgu, mitte pommitama, vaid pehkmelt viskama, et ma midagi ikka kätte ka saaks. Kui litter tuli maast, tuli kibekähku põlved ja kepp maha panna, kui lendas paremale üles, tuli tõrjuda, kui vasakule üles, kindasse püüda. Ja kui neid protsesse tuleb korrata järjepanu, ise niikuinii kogu aeg ebaloomulikus põhiasendis ehk poolkükkis olles, siis see lihtsalt on uskumatult intensiivne. Eks sain juba soojendusel aru, et vaatan väravavahte edaspidi hoopis uue pilguga, aga tõrjeharjutusi tehes süvenes lugupidamine veelgi.