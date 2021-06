Pika pausi järel WRC-masina rooli naasnud Suninen: pean selle olukorraga lihtsalt leppima 

Viimati võistles Suninen Ford Fiesta WRCga veebruari lõpus Rovaniemi ümbruses toimunud lumerallil. Möödunud Horvaatia ja Portugali etapid läbis ta Fiesta Rally2 masinaga.

„Lähtekoht on selles mõttes väljakutse. Meil on sellel rallil alati hästi läinud, kuid me pole uute kruusarehvidega meetritki läbinud. Õppimist jagub,“ ütles 2019. aastal Sardiinias teisena ja möödunud hooajal viiendana lõpetanud Suninen põhjanaabrite portaalile rallit.fi.

Mees vihjas sellele, et enne neljapäevast testikatset istus ta WRC-masina roolis kolm kuud tagasi. Siiski on tal siht selge. „Tahan taas olla meeskonna kiireim sõitja, nagu olen olnud mitmel võistlusel. Väga hea tulemus võiks olla nelja parema hulka pääsemine,“ jätkas ta.

Kui ülejäänud ralliässad said kaks nädalat tagasi Portugalis uute Pirelli rehvidega võitluskogemust, siis Suninen hakkab nendega läbima esimesi võistluskilomeetreid.

„Eks pean selle olukorraga lihtsalt leppima. Inimesed ootavad minult siin palju, kuid tuleb meeles pidada, et ma pole saanud testida. Proovin võtta olukorrast maksimumi. Kui saan hea tunde kätte, siis lähen vajutama ja sõitma kõrgele kohale,“ lausus 27aastane Suninen.

Kui M-Spordi üks WRC-masin on briti Gus Greensmithi käsutuses, siis teist autot jagab Suninen prantslase Adrien Fourmaux'ga. Soomlase tänavune kalender pole siiani selge, kuid on teada, et järgmisel MM-etapil Keenias on WRC-auto roolis taas Fourmaux.