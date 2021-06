Ralliässad pärast nelja kiiruskatset: Adamo kiitis Tänakut, Tänak masinat ja Ogier ennast 

Nelja kiiruskatse järel on esinelikus neli Hyundaid, nende tiimipealiku sõnul on rõõmustamiseks veel vara. „Rallit on veel palju minna. Ott manageerib rallit õigesti. Portugaliga võrreldes on teed väga keerulised. Seda nii esimesel läbimisel, kuid eriti teisel. Ta on kiire, aga ei kuritarvita masina kiirust,“ kiitis Andrea Adamo WRC+ ülekandes Tänakut.