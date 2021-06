Vabatreeningul parimat aega näidanud Vips tuli ajasõidus teiseks 

Vips tõdes, et erinevalt Monte Carlost omab Aserbaidžaanis kvalifikatsioon palju väiksemat osatähtsust. „Arutasin seda oma inseneriga. Suurim asi, mida kvalifikatsioonis püüda, on neli punkti [ajasõidu esikoha eest]. Muus osas pole väga vahet, kus siin alustada,“ rääkis 20aastane piloot vabatreeningu järel. „Ühe ringi kaal pole võrreldes võistlusega kuigi suur, sest mängu tulevad nutikus stardis ja turvaauto olukordades. Tegemist on hoopis teistsuguse võidusõiduga.“