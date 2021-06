SUPER! Eesti alistas jalgpalli EMiks valmistuva Soome

Eesti koondise peatreeneri Thomas Häberli kinnitusel on tema käsutuses kõik koondise koosseisu kuuluvad mängijad. Siiski, väiksed murepilved on leedukate vastu võiduvärava löönud ning sel aastal koondise eest kokku neljal korral skoorinud Henri Anieri kohal. „Peame vaatama, loodame, et ta saab mängida. Kuid kaks päeva mängude vahel on alati natuke lühike aeg. Homme teame paremini,“ nentis Häberli eile mängueelsel pressikonverentsil.