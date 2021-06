Karol Mets ümber sündinud Eesti koondisest: reaalselt on näha, kuidas mängijad jätavad endast kõik väljakule 

„Väga hea oli väljakul olla – tegime meeskondlikult hea esituse, kõik olid üksteise eest väljas, tegime asju, mis olid kokku lepitud,“ rääkis päevakangelane Rauno Sappinen mängujärgsel pressikonverentsil. „Koosolekute ja trennidega on mänguplaan hästi selgeks tehtud, treener on selgitanud, mida ta nõuab. Ta süstib meisse enesekindlust ja eneseusku, et oleme võimelised mängima head jalgpalli, oleme võimelised võitma ja see on väga hästi väljakul realiseerunud.“