KÜLM DUŠŠ EMi EEL: soomlased ristisid kaotuse Eestile häbiväärseks ja suure osa tiimist lammasteks 

Mingis mõttes pole soomlastel tulemusest sooja ega külma. Tegemist oli ikkagi eelkõige treeningmatšiga, et olla valmis EMiks, kus kohtutakse Taani, Venemaa ja Belgiaga. Ikkagi oodati eilsest ikkagi tunduvalt paremaid emotsioone, aga tegelikult tõmmati soomlastele kaela külm dušš. Iltalehti ristis suure osa oma tiimist lammasteks.

Lehel on tavaks jagada mängijatele punkte lõvide ja lammaste näol. Maksimaalne tulemus on kolm lõvi, kõige kehvem kolm lammast. Seekord said negatiivse hinnangu Pyry Soiri (1 lammas), Leo Väisänen (1), Robin Lod (2), Glen Kamara (1), Joel Pohjanpalo (1), Marcus Forss (1) ja Robert Taylor (1). Ühe lõvi said kirja Jere Uronen, Teemu Pukki, Fredrik Jensen, Daniel O'Shaughnessy, Rasmus Schüller, Jukka Raitala, Paulus Arajuuri, Joona Toivio ja Hradecky. Kahe ega kolme lõvini ei küündinud keegi.

Raitala tõdes teleintervjuus ausalt, et tegemist polnud mingi kobinaga, vaid Eesti kontrolliski Helsingi olümpiastaadionil matši käiku ning oligi parem meeskond. See on naabritele valus tõdemus, sest veel selle nädala alguses oli Eesti koondis seisus, kus järjepanu oldi võiduta 20 matšis. Tõsi, seejärel võideti Henri Anieri väravast Leedut ning Soomes tõi meile võidu Rauno Sappineni tabamus.

Peatreener Markku Kanerva oli murelik. „Peame oma mängu parandama. Lootsime saada rohkem positiivseid vastuseid,“ arutles ta pressikonverentsil. Ta lisas, et koondisel on piinlik, sest ei suudetud kodupuliku ees väravaid lüüa.

„Eestiga mäng ei näita mitte midagi.“

Soome peaks minema EMile üsna pingevabalt, sest ratsionaalselt ei saa neilt nõuda alagrupist edasipääsu. Kuid tiimi vorm on olnud ikkagi nigel. Viimati võideti mullu novembris Bulgaariat. Pärast seda kaotati Walesile, viigistati Bosnia ja Ukrainiaga ning jäädi alla ka Šveitsile, Rootsile ja Eestile. EMile vahetult eelnenud kahes matšis ei suudetud kordagi skoorida.

Samas jõudis Iltalehti ajakirjanik Janne Palomäki oma kolmnis tõdemuseni: „Eestiga mäng ei näita mitte midagi.“