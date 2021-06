Kaks hoopi otse hammastesse! Kas Malcolm Wilsoni süütenööril on juba tuli otsas? 

Tema eelmise hooaja üldise ebaõnnestumise võib kirjutada suures osas M-Spordi rahaprobleemide reale. Lõpuks sai soomlane MM-sarjas seitsmenda koha ning aastat jäi kroonima pandeemia eel Mehhikos saavutatud kolmas koht. Tänavu on aga asjad äärmiselt kehvad ning Suninen kihutas esimesel kiiruskatsel teelt välja nii Monte Carlos kui ka Sardiinias. Kokku on ta saanud sel aastal kolm võimalust sõita M-Spordi WRC autoga, kuid tulemused on masendavad. Kahe katkestamise kõrval on ette näidata Lapimaa kaheksas koht, mis pole mingi lohutus. Kui kaua jagub tiimi bossil Malcolm Wilsonil veel kannatust?