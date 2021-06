ÕL LIEPAJAS | GALERII | Venno aeglaselt alanud, aga vajaliku võidu kohta: oleme nagu diiselmootoriga auto, mis alguses ei saa vedama ja pärast pidama 

Eesti alustas kohtumist Belgiaga sama kuuikuga nagu lõpetati eile Hispaania vastu ehk algkooseisus jooksid platsile Oliver Venno, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Robert Viiber, Kristo Kollo ja Karli Allik. Kuigi avavaatust alustati enam-vähem võrdselt, said vastased peagi edu sisse ja tabloolt võis näha eestlaste 8 : 13 kaotusseisu. Geimi lõpufaasiks ei olnud Eesti endiselt suutnud vahet tasa mängida ja seetõttu otsustas peatreener Cedric Enard pingile võtta Alliku ning saata tema asemel platsile Albert Hurda. Paraku sel hetkel veel vangerdus edu ei toonud ja esimene geim kaotati 20 : 25.

Teise geimi alguses asus Eesti kohe vedurijuhi kohale ja sisse mängiti väike edu. Samas geimi keskel leiti end hoopis 13 : 14 kaotusseisust ning ühel hetkel sekkus Ardo Kreegi asemel mängu Andri Aganits. Teise vaatuse lõpp kaldus kord ühele, kord teisele poolele, kuid lõpuks said eestlased oma kätte: võit läks kirja numbritega 28 : 26.

Kolmas geim läks juba täiesti nugade peale, sest kumbki koondis ei suutnud edu sisse mängida ja tavaolukorras, kus üks tiim on 25 punkti kogumise järel geimi võitnud, oli seekord seis hoopis 25 : 25 viigis. Samas taktis pandi edasi ja viik oli tablool ka skooril 30 : 30. Seejärel lõi Albert Hurt palli trossist vastaste poolele ja meie mehed olid ühe silmaga ees. Siis tegi koondise loots Enard vahetuse: servijoone taha toodi Timo Tammemaa asemel täiesti värske mehena Henri Treial. 29aastane tempomees ei vedanud koondist alt: pall läks küll trossi, kuid kukkus siiski kenasti Belgia poolele ja meie mehed said kirja oi kui magusa 32 : 30 geimivõidu!

Ka neljandas geimis jätkati tasavägiselt ja kumbki meeskond ei tahtnud alla anda: punkt-punkti mängus marsiti skoorini 20 : 20, kuid siis tegid vastased servivea. Enard tõmbas taskust taas jokkeri ja saatis jälle servima Treiali, kelle palling ajas belglased segadusse ja andis Eestile väikese 22 : 20 eduseisu. Paraku läks tema järgmine serv auti ja vahe oli taas minimaalne 22 : 21. Seisul 24 : 22 oli Eestil võimalus kohtumine ära lõpetada, kuid paraku jäi see juhtumata ja selle asemel jõuti enda puterdamise järel taas viigiseisuni 24 : 24. Pikale veninud matš sai oma lõpplahenduse seisul 28 : 26, kui Eesti blokk peatas belglaste rünnaku! Kokkuvõttes meie meestele 3 : 1 võit ja alagrupi esikoht! See tähendab, et eestlased mängivad 18.-20. juunil Belgias toimuval kuldliiga finaalturniiril.

Mängu rabedat algust näitas Eesti koondis ka eile, kui Hispaania vastu jäädi lausa 0 : 7 taha. Täna nii hulluks olukord ei kujunenud, kuid mehed tunnistasid, et stardipakkudelt ei saadud minema loodetud hooga. „Ei läinud algus jälle nii nagu tahtsime. Jäime kohe paari punktiga taha ja nad hakkasid serviga suruma,“ rääkis kogenud Ardo Kreek, kes vaatas seni veel teadmata tõsidusega põlvevigastuse tõttu suurema osa kohtumisest pingilt. „Eks juurde panna on kõvasti, aga mis kõige tähtsam – võit tuli ära,“ lisas ta.

23 punkti toonud Oliver Venno oli Kreegiga nõus. „Ei saanud me täna minema nagu tahtsime, oli samasugune seis nagu eile. Meie algus oli habras ja me ei suutnud minema saada. Oleme nagu diiselmootoriga auto: alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama,“ andis Venno olukorrale ka väikese huumoritooni. Ta lisas: „Mäng oli närviline ja väga raske, aga suutsime ära kesta. Lõpus olid ka mõned ilusad hetked, kui suutsime bloki ja kaitsega midagi ära teha. Samas oli palju rumalaid vigu ja seda näiteks enda rünnakul. Kui ma õigesti mäletan, siis ma ise tegin päris palju vigasid.“

31aastane diagonaalründaja tunnistas, et on isiklikult praegusel hetkel üsna läbi omadega. „Eks tuleb minna meie füsioterapeutide juurde ja end natuke remontida. Armuandmist laupäeval Lätile olema ei saa,“ lubas Venno.