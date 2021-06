Võrkpallikoondis alistas põnevuslahingus Belgia ja kindlustas koha kuldliiga finaalturniirile! 

Eesti alustas kohtumist Belgiaga sama koosseisuga nagu lõpetati eile Hispaania vastu ehk algkooseisus jooksid platsile Oliver Venno, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Robert Viiber, Kristo Kollo ja Karli Allik. Kuigi avavaatust alustati enam-vähem võrdselt, said vastased peagi edu sisse ja tabloolt võis näha eestlaste 8 : 13 kaotusseisu. Geimi lõpufaasiks ei olnud Eesti endiselt suutnud vahet tasa mängida ja seetõttu otsustas peatreener Cedric Enard pingile võtta Alliku ning saata tema asemel platsile Albert Hurda. Paraku sel hetkel veel vangerdus edu ei toonud ja esimene geim kaotati 20 : 25.

Teise geimi alguses asus Eesti kohe vedurijuhi kohale ja sisse mängiti väike edu. Samas geimi keskel leiti end hoopis 13 : 14 kaotusseisust ning ühel hetkel sekkus Ardo Kreegi asemel mängu Andri Aganits. Teise vaatuse lõpp kaldus kord ühele, kord teisele poolele, kuid lõpuks said eestlased oma kätte: võit läks kirja numbritega 28 : 26.

Kolmas geim läks juba täiesti nugade peale, sest kumbki koondis ei suutnud edu sisse mängida ja tavaolukorras, kus üks tiim on 25 punkti kogumise järel geimi võitnud, oli seekord seis hoopis 25 : 25 viigis. Samas taktis pandi edasi ja viik oli tablool ka skooril 30 : 30. Seejärel lõi Albert Hurt palli trossist vastaste poolele ja meie mehed olid ühe silmaga ees. Siis tegi koondise loots Enard vahetuse: servijoone taha toodi Timo Tammemaa asemel täiesti värske mehena Henri Treial. 29aastane tempomees ei vedanud koondist alt: pall läks küll trossi, kuid kukkus siiski kenasti Belgia poolele ja meie mehed said kirja oi kui magusa 32 : 30 geimivõidu!