VÕIMAS! Peeter Olesk tuli Euroopa meistriks 

Teise koha saanud Poola laskur Oskar Miliwek kogus sama palju silmi, aga tabas sisekümmet 17 korda, eestlasel õnnestus see 25 lasul. Pronksmedal läks Aserbaidžaani laskurile Ruslan Lunevile, kelle tulemuseks oli 582 silma.

Oleskile oli see kolmandaks täiskasvanute tiitlivõistluste medaliks, lisaks tänasele Euroopa meistrivõistluste kullale täiskaliibrilises püstolis on tal võidetud hõbemedal 2017.a. Euroopa meistrivõistlustel olümpiakiirlaskmise harjutuses ja pronksmedal täiskaliibrilise püstoli harjutuses. Ka teised Eesti laskurid tegid väga korraliku võistluse. Fred Raukas sai 7. koha 578 silmaga ja Nemo Tabur 11. koha 576 silmaga.



Kokku võitsid Eesti laskurid 2021.a. Euroopa meistrivõistlustelt kaks kuldmedalit - lisaks Peeter Oleskile tuli Euroopa meistriks juunioride arvestuses sportpüssi harjutuses 60 lasku lamades Katrin Smirnova.