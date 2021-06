Keiso Pedriks jooksis kiiresti, aga Eesti rekord jäi veel püsima 

Pedriks on hooaega alustanud väga hästi. 28. mail püstitas Andrei Nazarovi õpilane Tartus Gustav Sule mälestusvõistlusel isikliku tippmargi 13,77. Täna on Pärnus väga head tingimused: tuulevaikus ja 23 kraadi sooja. Nii et Tarmo Jallaile kuuluva Eesti rekordi 13,62 ründamiseks on kõik eeldused olemas.