USKUMATU EBAÕNN! Teist rallit järjest katkestanud Tänak: „Usun, et lihtsam on teha kiire auto vastupidavaks, kui vastupidav auto kiireks.“ 

Laupäeval Tänak intervjuusid ei andnud, kuid pühapäeval oli ta kaamera ees. „Me kõik teame, mis juhtus ja miks see juhtus. Ma pole kindel, kas see vajab lisaselgitusi,“ rääkis Tänak WRC telekanalile. „Need pole meie jaoks õnnelikud päevad. Seni oleme teinud head tööd, sest auto on kiire. Oleme selles osas palju arenenud. Usun, et lihtsam on teha kiire auto vastupidavaks, kui vastupidav auto kiireks. Loodame, et see on nii.“