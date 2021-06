Hollandi koondislane püstitas uue 10 000 meetri jooksu maailmarekordi 

Alates 2016. aastast püsis rekord Etioopia jooksja Almaz Ayana nimel, kes Rio de Janerios läbis 10 000 meetrit ajaga 29.17,45. Etioopias sündinud, kuid Hollandit esindav Hassan parandas pühapäeval eelmist tipptulemust enam kui 10 sekundiga, uued rekordnumbrid on 29.06,82.

„Vau, selle maailmarekordi siin Hengelos jooksmisest võisin ainult unistada. Sain ideaalse kinnituse, et raske töö on end ära tasunud ning olen Tokyoks valmis. Mul on ülimalt hea meel seda rekordit hollandlastega jagada. Olen väga õnnelik,“ lausus 2008. aastal pagulasena Hollandisse kolinud Hassan.