BLOGI JA VIDEOD | Kanada alistas lisaajal löödud väravast Soome ja tuli maailmameistriks

Kuigi 3 vs 3 lisaaja osas on kuulda nurinat, kas sellega on paslik maailmameistrit selgitada, siis minu meelest on seni etendus suurepärane. Viie minuti jooksul oli Kanada parim võimalus Connor Brownil, kes viskas mööda. Soomlastel sai heast kohast üritada Arttu Ruotsalainen, kuid tema sooritusele jäi ette vastaste väravavaht. Aga mäng käib värava alt värava alla ja pulss on kõigil laes!