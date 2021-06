Isarõõme nautiv Martin Kupper: usun, et olümpiamängudele jõudmine on võimalik

Martin Kupper heitis Eesti klubide karikavõistlustel ketast 60.67. Foto: Tiit Tamme

Rio de Janeiro olümpial esimesena poodiumilt välja jäänud kettaheitja Martin Kupperi elu on viie aastaga kõvasti muutunud. Brasiilias ütles ta pärast neljanda kohaga lõppenud vinget jõuproovi, et Tokyo mängudel on sihikul kuldmedal. Nüüd kasvatab aga 32aastane sportlane pisitütart ja proovib OM-piletit teenida, mis on üsna keeruline ülesanne.