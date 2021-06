Ajalugu teinud Luis Enriquest võib saada Madridi vihatuim mees 

Igale tõusule järgneb aga mõõn ja Hispaania järgnevad suurturniirid on olnud kas päris palagan või lihtsalt pettumus. Aga seda, et kunagi saab teoks tiitlivõistlus, kus Hispaania koondises poleks esindatud mitte ühtegi riigi kuulsaima ja edukaima klubi Madridi Reali meest, poleks vist ükski maailma vutisõber näinud isegi oma kõige veidramates unenägudes. FC Barcelona legend ja praegune Hispaania koondise peatreener Luis Enrique aga just sellise lükke tegi — esimest korda jalgpalliajaloos ei pääsenud suurturniirile sõitvasse koondisesse ühtegi Reali meest.