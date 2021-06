OOTUS: kui kiiresti jookseb Rasmus Mägi täna Soomes? 

Möödunud nädalal trumpalal hooaja esimese etteaste teinud 29aastane tartlane läheb stardijoonele suursoosikuna. Mägi tänavune tippmark on Hispaanias Huelvas kirja saadud 48,87, millega ta täitis ka Tokyo olümpiamängude normi.

2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel finaali murdnud Mägi ägedaim konkurent on vana tuttav iirlane Thomas Barr, kes on sel kevadel võistlusmaa läbinud ajaga 49,02, ent tema isiklik rekord on 47,97.