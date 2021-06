Läti jalgpallur andis positiivse koroonaproovi, mis võib koondise mänguks Eestiga isolatsiooni saata 

„Oleme astunud kõik vajalikud sammud, et isoleerida mängija ülejäänud meeskonnast ning selgitada välja lähikontaksed ja kõik asjaolud. Samuti on tehtud uued testid,“ teatas Läti jalgpalliliit oma avalduses.

Küll on lätlaste seis täbar, pidades silmas neljapäevast mängu Eestiga. Teatavasti loeb meie terviseamet lähikontaktseteks ehk isolatsioonikohustuslikeks kõik isikud, kes on koroonapositiivsega kokku puutunud, sõltamata sellest, kas antakse positiivne või negatiivne koroonaproov. See võib tähendada seda, et Läti peab Tallinnasse saatma täiesti uue koosseisu ja treenerid, või halvemal juhul andma üldse eestlastele loobumisvõidu.