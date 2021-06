„Elus eesel on rohkem väärt kui surnud doktor.“ Müstiline vigastus jätab Ungari jalgpalli imelapse EMilt eemale 

Eelmise aasta karge novembriõhtu Ungari pealinnas Budapestis, EMiks nullist uuesti üles ehitatud Puskás Arénal. Otsustava play-off-mängu varases faasis Islandi vastu kaotusseisu jäänud väljakuperemehed on suutnud 88. minutil viigistada ja näib, et lisaaeg on tõsiasi, kui kohtuniku antud teisel üleminutil saab oma platsipoolel palli paari nädala eest oma 20. sünnipäeva tähistanud Dominik Szoboszlai. Ungari jalgpalli suurimaks talendiks, et mitte öelda imelapseks peetav Szoboszlai purjetab vastaste karistusala jooneni ning saadab suurepärase löögi viikingitemaa puuri. Ungari on Euroopa meistrivõistlustel.