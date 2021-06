Ukraina koondise uus särk ajas venelased raevu, kuid Putini hääletoru tõmbas tuure maha 

„Selline disain on provokatsioon,“ teatas Venemaa Riigiduuma oma avalduses ning duumasaadik Dmitri Svištšov lisas, et see on „absurd“, „ebaseaduslik“ ja „kummaline tegu“ ning Ukraina jalgpalliliit peaks kiiremas korras need särgid minema viskama.

„Krimm on olnud Venemaa terviklik osa seitse aastat,“ ütles sama mees Russian Todayle antud intervjuus, „Olen kindel, et UEFA reageerib juhtunule kiirelt ja tugevalt. Ukraina koondisel on veel küllalt aega, et disainida uus särk, millega minna EMile ja mitte võimelda poliitiliste hüüdlausetega, vaid võidelda oma riigi auks oma lemmikspordial.“

Ukraina jalgpalliliidu presidendi ja poliitiku Andrii Pavelko arvates pole Venemaal siin aga midagi kobiseda ning särgid näitavad lihtsalt „üht ja ainust ning jagamatut kodumaad“, mis annavad meeskonnale jõudu, et alagrupiturniiril Hollandi, Põhja-Makedoonia ja Austriaga heidelda. „Usume, et Ukraina siluett lisab meeskonnale väge, sest nad võitelevad kogu riigi eest,“ lisas Pavelko.

Euroopa jalgpalli katusoranistatsioon UEFA, mille täitevkomiteesse Pavelko muuseas kuulub, on igal juhul kinnitanud, et nendel Ukraina ega ühegi teise koondise mängusärkidele pretensioone ei ole ja need vastavad kõigile varustusega seotud eeskirjadele.

UEFA oli juba varem otsustanud, et kehva poliitilise läbisaamise tõttu ei loosita Ukrainat ja Venemaad EMil samasse alagruppi ning välistatud on ka nende kokku saamine kaheksandikfinaalis, kui mõlemad koondised sinna peaks jõudma. Küll võivad nad heidelda turniiri edasises faasis ning nüüd on sel teemal suu lahti teinud Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, kelle sõnul poleks Venemaal selle vastu midagi.