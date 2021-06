Ebaõnnesõdur Tänak läheb allesjäänud rallidele uue lähenemisega 

„Siin pole enam midagi vaadata,“ nentis Tänak, kes kaotab MM-sarja üldarvestuses liidrikohta hoidvale Sébastien Ogier'le (Toyota) juba 57 punktiga. „Ilmselgelt pole see midagi sellist, mida saaks ise muuta, nii et meil ei jää nüd muud üle, kui võtta sõit-sõidult ja üritada igal pool anda endast maksimumi. Eks aasta lõpuks paistab, kas sellest piisab või mitte.“

Eestlane kordas juba varem öeldut, et tal on hea meel auto kiiruse üle ja selle üle, kuid nüüd oleks vaja juurde vaid pisut vastupidavust.

„Meeskond on mind palju aidanud ja nad on mind tõeliselt toetanud ja aidanud mul autoga kohaneda, nii et oleme ka sel aastal teinud mõned sammud edasi,“ ei soovinud ta oma leivaisa suunas siiski väga kriitikanooli pilduda.