Haruldase triki teinud Ardo Kreek: parimat võrkpalli mängisin Pariisis, kus sai kesklinnas saatkonna saunas käia 

KÕRGE VIIS! 17aastasena koondisesse jõudnud Ardo Kreek (keskel) on nüüdseks krõpsupakid ära unustanud ja hoiab ise noorematel meestel silma peal. Foto: Erki Pärnaku

12 aastat võõrsil pallinud võrkpallur Ardo Kreek (34) armastab sportlase elustiili ja rändab hea meelega perega mööda ilma. Kuigi maailma räsis teist aastat järjest koroonaviirus, sai Kreek piirangutest hoolimata nautida mõnusat Vahemere-äärset kliimat ja asjaolu, et kooliasjades tõttasid neile appi Zoomi koosolekud. Oma pikale karjäärile tagasi vaadates on ta seniste klubidega rahul ja kiidab end selle eest, et on rahateenimisele eelistanud mänguaega.