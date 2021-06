Eesti kohtub kuldliiga poolfinaalis Türgiga, keda mitmed mehed vastaseks eelistasid 

Möödunud nädalavahetusel Lätis Liepajas peetud alagrupiturniiril mänginud Renee Teppan sõnas juba enne loosi, et võimalikust valikust Ukraina või Türgi eelistaks ta vastaseks türklaseid, sest peab neid tiimiks, kes rohkem toetub ühele mängijale ja see võiks meie võistkondlikule koondisele rohkem sobida. „Aga ei tohi jääda seisuni 20 : 20 kaasa tiksuma ja tolgendama, vaid tuleb ise peale minna. Kui edu on sisse mängitud, ei tohiks ainult üks mees nii palju ära otsustada,“ arutles Teppan.

Oliver Venno lootis samuti vastaseks Türgit: „Nad on mul ju vanad sõbrad, olen seal viis aastat mänginud! Aga kindlasti lähme sinna võitma, hinnaalandust ei saa olla. Noortele on see hea karastus ja ettevalmistus EMiks.“ Kui möödunud laupäeval Belgiaga peetud matši järel sõnas Venno, et on väsinud, siis kuldliiga finaalturniirilt ta eemale jääda ei plaani: „Eiei! Tahan ikka mängida!“