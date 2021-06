MIS TOIMUB BRASIILIAS? Jalgpalliliidu president uurib töötajate masturbeerimise kohta ja söödab neile koeraküpsiseid!? 

Portaal rt.com vahendas, et 2019. aastast Brasiilia jalgpalliliitu juhtiv Caboclo on töölt 30 päevaks kõrvaldatud, sest tema viimase aja käitumine on olnud äärmiselt häiriv. Väidete kohaselt olevat hilistes 40. eluaastates jalgpalliametnik kutsunud märtsikuu keskel ühe oma alluvatest enda kontorisse. Seal palus ta naissoost töötajal maski eemaldada ning käskinud tal juua klaasi veini. Seejärel olevat Caboclo uurinud, keda naisametnik kontorist atraktiivseks peab, ning viidanud üsna jõuliselt enda privaatsetele kehaosadele. Lisaks olevat ta rääkinud endast ja oma abikaasast, kuid andnud selgelt mõista, et neil mõlemal on abieluväline afäär.