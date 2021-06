SUPER! Valitsus andis pikalt Balti turniiri võidust unistanud jalgpallikoondise tähtsale kodumängule eriloa 

„Tegemist on Eestile ja jalgpallile olulise mänguga, sest võidu korral on meil võimalik võita taas traditsiooniline Balti turniir, mille võitmist oleme oodanud 83 aastat. Selleks, et anda kodus mängivale võistkonnale lisatoetust, otsustasime staadionile lubada 250 inimese asemel koos pealtvaatajatega 1000 inimest,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „14 000 istekohaga rahvusstaadion on sealjuures piisavalt suur, et lubada staadionile 750 pealtvaatajat rohkem ning tagada nende piisav hajutatus ,“ lisas Ott.