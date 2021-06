Tänak kommenteeris Hyundai probleemi: ma ei saa seda muuta 

Tunamullune maailmameister võitis Sardiinias esimesed viis kiiruskatset ning juhtis enne 12. katset tiitlikaitsja Sebastien Ogier' ees 40,5 sekundiga. Paraku sõitis ta seejärel vastu kivi ning oli sunnitud katkestama. Sarnane õnnetus juhtus Tänakul mäletavasti ka Portugalis, kus ta oli samuti liidrikohal, kuid vedrustuse purunemise tõttu tuli seegi ralli pooleli jätta.

Samal teemal WRC Ebaõnnesõdur Tänak läheb allesjäänud rallidele uue lähenemisega Eestlane selgitas, et ta ei saa sellele probleemile liiga palju mõelda, kuid lubas, et proovib edaspidi tähelepanelikum olla.

„Me ei saa seda muuta. Anname seal [Safari rallil] endast parima ning mõistagi proovin silmi lahti hoida, kuid ma ei saa sellele liiga palju mõelda.

„Positiivne on see, et meeskond on mulle suureks toeks ning olen püüdnud autost rohkem kätte saada, aga nad on mind sellega aidanud. See toetus hakkab avalduma ka tulemustes. Oleme endiselt maas, kuid vähemalt on hakanud masin toimima nii, nagu soovin ning kindlasti on see võimekust suurendanud, sõnas Tänak portaalile DirtFish ning lisas, et Sardiinias oli kivi otsa sõitmist raske vältida, sest seda võis vaevu märgata.

Tema tiimikaaslane Thierry Neuville arvas, et sellise kivi vastu sõites läheksid ka teiste meeskondade masinad katki.

„Ehk on see tõsi, et meil oli Sardiinias väiksemate kahjustustega rohkem probleeme kui Toyotal ja ehk tuleks selle kallal töötada. Kuid teame, mida meil auto juures parandada tuleb, et tugevad olla, selgitas Neuville.

Ka Tänak ei leia, et Hyundai autod on liialt kergesti purunevad.