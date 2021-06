Martin Reim võidusoonel koondise taktikast: meil on Thomasega väga palju sarnaseid mõtteid 

Eesti jalgpallikoondis alistas eelmisel nädalal tulemusega 1 : 0 esmalt Leedu ja seejärel Soome ning mängib neljapäeval Tallinnas Lätiga Balti turniiri võidu peale. „Kõik mängijad on olemas, see on Balti turniiril suht haruldus. Seda eelist tasub ära kasutada. Poisid ja treenerid on väga motiveeritud, see annaks valikmängudeks hea stardipositsiooni,“ ütles koondise endine peatreener Martin Reim, kes pälvis täna Eesti olümpiakomitee teenetemärgi.