KUUM KAUP! Eesti ja Läti jalgpallimatši piletid müüdi välja kõigest kahe minutiga 

Korralikus mahus aitab 1000 inimese täitumisele kaasa ka kogu matši korraldustiim, kuid Uiboleht tõi välja, et kuigi alaliidu töötajad on tavaliselt saanud mängudele priipääsme, siis seekord tohivad areenil olla ainult need, kes on konkreetselt korraldusmeeskonnas. Küll aga saab ühe pileti iga Eesti koondislane, kes saab kaasa elama kutsuda ühe lähedase inimese. Enam kui sada piletit müüdi ka otse fännirühmitustele, suurem osa neist Jalgpallihaigla kaudu.