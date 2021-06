KOMMENTAAR | Kellel on õigus kohale jalgpallipäikese all? Millal ometi lõpeb legaalne simuleerimine? 

1. Meil on juba olemas Rahvuste liiga. 2018. aastal ellu kutsutud võistlussüsteem, mis on koondiste kalendritest suures osas kõrvaldanud nüriks muutunud sõprusmängud ja maavõistlused, on sisuliselt igas Euroopa otsas suurepäraselt vastu võetud. Suurriigid saavad rohkem omavahel sparrida ja mõttetuid mänge peaaegu ei ole – kõik koondised, sealhulgas kääbused, saavad mängida mänge, kus vastased on jõukohased ja mängus on punktid. Ainus koondis, kes eelmisel sügisel Rahvuste liigas ühtegi punkti ei teeninud, oli A-liigas ehk kõige kõrgemal tasemel mänginud Island. Kui ka valiksarjas jaotada meeskonnad Rahvuste liiga kombel kuidagi tugevusgruppidesse, tekitaks see niigi keerulises süsteemis veel rohkem segadust.

2. Kuhu eelvalikturniir paigutada ning mida teeksid kaotajad edasi? Tuletame meelde, et praegused kolmemängulised koondiseaknad ei ole tegelikult reegel, vaid erand. Rahvuste liiga tulekuga (ning seda kaotama keegi ei kipu) on isegi praegusel kujul valikturniiri läbi viimiseks vajalikke mängupäevi sisuliselt minimaalselt. Kuhu mahuks siis veel see niinimetatud eelvalikturniir? Lisaks: millega peaksid eelvalikturniiril kaotanud võistkonnad siis tegelema, kui ülejäänud Euroopa koondised valikmänge peavad? Üksteisega lõputult sõpruskohtumisi toksima? Jah, üks variant ongi sel perioodil korraldada juba järgmise suure valikturniiri eelsõel, aga see tähendaks ühtlasi jaburat olukorda, kus mõnel riigil algaks suurturniiri valiksari juba kolm aastat enne finaalturniiri ennast. Sarnane süsteem toimib hetkel näiteks Aasias, aga seal on eelvaliksarja osalejad tõelised amatöörkoondised, keda on praeguses Euroopas vaid mõni üksik, kui üldse.

3. Kui suur peaks eelvalikturniir olema? Kui palju siis ikka on neid koondiseid, kes valiksarjale mitte midagi juurde ei anna? Euroopa koondiste tagumises otsas on viimasel ajal tase ühtlustunud. Kui mitme koondise puhul saaks ilma igasuguse kõhkluseta öelda, et nad ei suudaks väga heal päeval näiteks sellesama Inglismaa vastu kodus viiki välja võidelda? San Marino, Gibraltar, Liechtenstein, Andorra, Malta… vist ongi kõik? Iseasi on muidugi see, kas latt peaks olema asetatud kõrgusele „väga heal päeval võib olla võimeline Inglismaaga kodus viiki jahtima“. Kui see natuke allapoole tõmmata, jääksid joone alla juba ka Eestid, Lätid, Küprosed ja muud sõbrad. Arvestades seda, et hakkame järgmisel kevadel mängima play-off’i selle peale, et Rahvuste liigas D-liigasse ehk viimase seitsme meeskonna sekka kukkumist vältida, tuleb meil igatahes loota, et isegi mõtted eelvalikturniirist maetakse kiiresti maha…

4. Taavet jääb Koljati vastu isegi pärast eelvalikturniiri. Kui eeldada näiteks, et eelvalikturniir tuleb läbida nendel koondistel, kes kuuluvad Rahvuste liigas kõige nõrgemasse liigasse, tekiks lõppude lõpuks ju ikkagi olukord, kus mõnel suurriigil tuleb valiksarjas kokku minna nõrgukesega, kes oli eelvaliksarjas lihtsalt teistest omasugustest parim. Inglismaa puhul ei tohiks ju olla liiga suurt vahet, kas mäng on San Marino või näiteks Kasahstani vastu – ilmselge võidukohustus püsib, eeldatav lõppskoor on ehk paari värava võrra väiksem.

5. Traditsioonidel on väärtus. Valikturniirid on sellisel moel töötanud aastaid. Inglismaa ja San Marino võisid omavahel vastamisi sattuda juba sel ajal, kui Gary Lineker veel koondises mängis. Ja toona polnud jõudude vahekorrad oluliselt teistsugused, San Marino oli ikka peksukott. Tõsiasi, et ka kõige pisemad koondised saavad Euroopas regulaarselt jõudu katsuda maailma parematega, on väärtus, millest suurriigid ei peagi aru saama. Keegi ei keela neil nendes mängudes kasutada tavapäraseid varumängijaid, kui muretsetakse seepärast, et nende staarid jõhkra mängustiiliga ära lõhutakse või et nad vigastada saavad.

***

