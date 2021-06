Sappinen otsustava mängu eel: oleme saanud rahulikult valmistuda ja teha tugevaid trenne 

Eesti alistas eelmisel nädalal Balti turniiri raames Leedu 1 : 0, lätlased olid leedulastest paremad skooriga 3 : 1. Homme mängivad Eesti ja Läti seega Balti turniiri võidu peale. „Oleme saanud rahulikult valmistuda ja teha tugevat trenni. See on meie puhul pigem haruldane. Nädal on läinud väga töiselt ja oleme homseks valmis,“ rääkis Sappinen tänasel pressikonverentsil. „Oleme analüüsinud enda mängu ja asju, mida paremini teha.“

Enne tänavust juunikuud sai Eesti tiim viimati võidurõõmu maitsta 2019. aasta märtsis ehk selja taga oli pikk võidupõud. Sappinen tunnistas, et üle pika aja oli mõnus olla võitev pool. „Kui meeskond võidab, on kogu meeskonnal tuju parem. Ja loodetavasti on tervel Eesti riigil tuju parem! Meie emotsioonid on olnud väga head ja loodame homme panna tordile kirsi,“ rääkis koondise ründeäss.

Lisaks sellele, et kahes viimases mängus on Eesti suutnud ise skoorida, on enda värav hoitud puhtana. „Mul on hea kindel tunne väljakul. Kui olen rünnakul, siis on tunne, et meile ei lööda ära ja asjad on taga korras,“ sõnas Sappinen, et meie kaitseliin on teinud head tööd.

Ta rõõmustas ka selle üle, et lõpuks on publik tagasi tribüünidel: „See on suur asi ja teeb meele rõõmsaks. Eks võiks olla veel rohkem rahvast, aga olukord on, nagu ta on.“