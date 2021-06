Ameerika jalgpalli legend tenniseskandaalist: omal ajal ei olnud ma nõus meediaga rääkima, aga Osaka võiks käituda teistmoodi 

Kui Osaka oli avamängu järel pressiürituse vahele jätnud, tegid turniiri korraldajad talle 15 000 dollari suuruse trahvi. Osaka lisas järgnevas selgituses, et on alates 2018. aastast kannatanud depressiooni all pärast seda, kui alistas USA lahtiste finaalis Serena Williamsi, kes läks kohtunikuga vaidlema ja sai seetõttu publiku seast mahahõigete osaliseks.

„Kõik kes mind tunnevad, teavad, et olen introvert. Sageli kannan turniiridel sotsiaalse ärevuse leevendamiseks kõrvaklappe. Tennisereporterid on olnud alati minu vastu lahked, aga ma pole lihtsalt loomu poolest hea esineja. Mul tekivad tohutud ärevuslained ja närvilisus, kui pean rääkima meediaga,“ selgitas Osaka, millises seisus on tema vaimne tervis.

„Me peaksime ikkagi rääkima meediaga. Ma ei ütle, et see on su kohustus, aga võid seda teha või keeldumise korral trahvi saada,“ vahendas Favre juttu tennisworldusa.org. „Usun, et sportlasi koheldakse teisiti – ning see on igati õigustatud selle raha pärast, mis me teenime.“