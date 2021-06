UUS TREENER, UUED KOMBED: laskesuusakoondis võistleb isekeskis rändkarikale 

„Seni on võitnud kolm erinevat naist ja vaid üks mees… Naised on lihtsalt paremad,“ lausus Johanna Talihärm rahvusvahelise laskesuusaliidu kodulehel avaldatud artiklis, mis kirjeldas peamiselt esimese Svoboda käe all tehtud treeningulaagri muljeid. Temal, muide, oli au saada karikas esimesena enda valdusesse, kuigi ta olla enne laagrit korra laskmas käinud ega saanud eriti hästi pihta.

„Olen oma eelmise aasta laskmist analüüsinud ja jõudsin järeldusele, et põhimure oli see, et ma polnud piisavalt enesekindel. Kahtlesin endas. See on asi, mille pean oma peas korda tegema,“ arutles ta.

Väärtuslikku nõu on ta juba saanud ka Svobodalt. „Teinekord on nii, et keegi annab sulle pisikese nipi ja see muudab kõike, muudab su palju enesekindlamaks. Olen paar sellist nippi saanud. Üks on väga intensiivne märklaua vaatamine enne laskmist. See tundub tühine, aga mind on see kõvasti aidanud. See aitab sisse võtta parema asendi ja leida märklauda kiiremini,“ kirjeldas Talihärm.