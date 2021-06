TÄNA OTSEBLOGI: Kas Eesti koondis võidab lõpuks ülipika pausi järel Balti turniiri? 

Eesti alistas eelmisel nädalal leedulased 1 : 0 ja Läti oli Leedust parem skooriga 3 : 1. „Oleme saanud rahulikult valmistuda ja teha tugevat trenni. See on meie puhul pigem haruldane. Nädal on läinud väga töiselt ja oleme homseks valmis,“ rääkis koondise ründaja Rauno Sappinen eilsel pressikonverentsil. „Oleme analüüsinud enda mängu ja asju, mida paremini teha.“