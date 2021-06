Liverpooli staar liitub PSGga 

„Liitun ühe Euroopa parima tiimiga ning tahan end pühendada nende ambitsioonikate eesmärkide täitmisele. PSG on tõestanud, kuivõrd hea meeskonnaga on tegu ning olen veendunud, et koos jõuame veelgi kõrgemale ja kaugemale.“ vahendas Wijnaldumi sõnu BBC.