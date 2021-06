Eesti parima meesujuja eriline olümpiateekond – krutskilembesest poisist eeskujulikuks töörügajaks 

TUGEV: Mullu võistles Kregor Zirk edukalt rahvusvahelise ujumisliiga võistlustel. Foto: Erakogu

Eesti parim meesujuja Kregor Zirk on värvikas inimene. Tema vanemad, esimesed treenerid, abiline ja sõber rääkisid Õhtulehele, kuidas lapstähena säranud tartlane tippsportlaseks kujunes ning Tokyo olümpiamängude pääsme välja võitles. Kohati tunduvad vürtsikad seigad lausa uskumatud, ent kõigis valdkondades saavutavad edu just tugevad isiksused.