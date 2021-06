MUST PÄEVIK | Jalgpalli mitmekihilisusest – juhuslikkusel põhinev kaasaelamine vs. sügavalt isiklik tragöödia

SÜDAMEGA ASJA JUURES: Jalgpalli suurturniirid kannavad itaallaste hoopis teistsugusi väärtusi, kui meie oleme harjunud. Foto: Vida Press

Jalgpalli suurturniiride puhul on eestlasest jalgpallisõbra huvid olnud alati kaitstud. Neis huvides väljendub soov näha oma ala parimaid neile välja pandud auhinna nimel rabelemas. Eesti enda jõudmine suurturniirile on pigem kantud soovmõtlemisest, ohutust unistusest, mis tähendab, et järjekordne eemalejäämine suurturniirist osutab normaalse praktika jätkumisele. Normaalsuses viibimine tähendab aga seda, et väliste ärritajate mõju on viidud miinimumini. Väljumine normaalsusest seevastu aga lõhub väljakujunenud psühholoogiat, ärritab meeli nii positiivselt kui ka negatiivselt ehk teisiti öeldult – mõjutab eluolu rikastavalt. Seega jõuab siin jutuks võetav jalgpalliline eluolurikkus Eestini paratamatult suvaliste pudemetena.