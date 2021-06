Soome kõrgliigasatsi juhendav Argo Arbeiter Kassikakkude võimsast tõusust: kõige aluseks on väga hea treeningtöö 

Kui paar nädalat tagasi Arbeiteriga vestlesime, märkis ta, et põhjanaabrite meedia ei olnud EMi käsitlusi veel täis. Küll arutleti palju selle üle, kui tõsine on esiründaja Teemu Pukki vahepeal saadud vigastus ning millised on võimalused, et väravamasin EMi alguseks mänguvalmis on.