Põhjanaabrite edulugu teeb Soome vutiliigas mänginud Markus Jürgensoni kadedaks 

KUHJAGA KOGEMUSI: Markus Jürgensoni kontol on üle 450 mängu Eesti kõrgliigas ja 23 matši Soome meistrisarjas. Foto: Martin Ahven

Eesti klubijalgpalli suurkuju, praegu FCI Levadiat esindav Markus Jürgenson on ühe hooaja mänginud ka Soome kõrgliigas, kui esindas 2017. aastal Vaasa Palloseura (VPS) meeskonda. Jürgenson tunnistab ausalt, et sel ajal ei osanud ta hingeski arvata, et mõne aasta pärast mängib Soome koondis EMil.