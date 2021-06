Kas Belgial õnnestub kuldajastul pikk põud lõpetada? 

VÕTMEMÄNGIJAD: nii Kevin De Bruyne (esiplaanil) kui ka Romelu Lukaku on tänavu teinud suurepärase hooaja. Foto: TASS/Scanpix

11,5 miljoni elanikuga Belgia koondis on praegu FIFA edetabelis esimesel kohal. Kuigi tiimi suurest potentsiaalist on räägitud kümme viimast aastat, pole neil õnnestunud veel ihaldatud tiitliteni jõuda. Alanud EM on kuldajastul olevale koondisele järjekordne võimalus, et rahva pikk ootus lõpetada.