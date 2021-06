Toyota rallimeeskonna juht Eesti tehase sulgemisest: „Tiimiliikmete omavaheline suhtlus on olulisem kui kasu logistikast.“ 

Tommi Mäkinen ütles möödunud suvel Õhtulehele, et üheks Eesti tehase eeliseks on logistiliselt hea asukoht. Kuna võistlused toimuvad peamiselt Euroopas, siis tänu Via Balticale on siit rekadega liikumine hõlpsam kui Soomest. „Helsingi asub lähedal ja on olemas hea ühendus meile olulise sõlmpunkti Varssavi lennujaamaga, mis on peamine koht kaubaveoks. Sinna sõitmine ei võta kaua aega. Ülemeremaade rallide puhul pole tehase asukoht oluline,“ rääkis Mäkinen.