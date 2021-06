Miks on 3-5-2 Eesti vutikoondisele ideaalne taktika?

Möödunud aastatel paarkümmend mängu võiduta püsinud Eesti koondis sai tänavu sisse uue hoo, kui järjepanu alistati Leedu, Soome ja Läti. Ehkki tegu polnud ametlike valikmatšidega, siis rahvusmeeskonna mäng paranes peale Thomas Häberli ametisse astumist ning 3-5-2 taktikaga pallima asumist. Mis on selle asetuse võlu ja miks see on Eestile ideaalne?